Власти экономят бюджет на перекредитованиях

Департамент финансов мэрии Ярославля выставил заявки на получение кредитов в коммерческом банке. В общей сложности власти планируют взять на четырёх электронных аукционах более миллиарда рублей.



— Эти деньги в основном идут на погашение действующих долговых обязательств города, — рассказал заместитель мэра — директор департамента финансов Андрей Данц. — Таким образом город осуществляет перекредитование, то есть заменяет дорогие кредиты более дешевыми. За первое полугодие 2018 года в результате проведения аукционов город уже сэкономил порядка 70 миллионов рублей.



Городские власти указали, что готовы взять кредит на 365 дней не более чем под 10,425% годовых.



— Обоснование максимальной цены контракта определено посредством анализа рыночных цен, — уточняется в заявке.



Какой банк предложит самые выгодные условия, станет известно уже 12 июля.



В первом квартале этого года Ярославль заработал 4,4 миллиарда рублей. А потратил город 5,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета за первые четыре месяца составил 701 миллион рублей, при этом к концу года запланировано, что он не превысит 350 миллионов рублей.



За это же время ярославцы отдали в городскую казну 895,9 миллиона рублей по налогу на доходы физических лиц. На аренде Ярославль заработал 172 миллиона рублей, а на продаже муниципального имущества — 63,7 миллиона. Безвозмездно в бюджет города поступили 2,8 миллиарда рублей.



Да, и ещё в этом году депутаты муниципалитета решили также немного сэкономить на себе.

