Огонь за две минуты охватил здание: в Рыбинске загорелся спортивный комплекс
Сегодня в 14 часов в Рыбинске загорелся крупный спортивный комплекс «Звезда».
— Пожар произошёл на улице Юбилейной, 1, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Через 48 минут огонь полностью потушили, никто не пострадал.
Огонь вспыхнул в недостроенном ангаре, предназначавшемся для занятий большим теннисом.
— Это строящееся здание на территории спортивного комплекса, — написала Юлия Виноградова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Возгорание произошло внутри, буквально за две минуты огонь разошелся по всему зданию. Потом было слышно несколько взрывов.
В МЧС причину пожара пока устанавливают, но работники думают, что виноваты рабочие.
— У меня муж там работает, — рассказала Наталия Рощина. — Сказал, что сварщики поработали, из-за них и загорелся огонь.
На прошлой неделе в Ярославле загорелась строящаяся многоэтажка.