Огонь разгорелся очень быстро
Огонь разгорелся очень быстро

Сегодня в 14 часов в Рыбинске загорелся крупный спортивный комплекс «Звезда». 

— Пожар произошёл на улице Юбилейной, 1, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Через 48 минут огонь полностью потушили, никто не пострадал. 

Дым было видно издалека 
Дым было видно издалека 

Огонь вспыхнул в недостроенном ангаре, предназначавшемся для занятий большим теннисом. 

— Это строящееся здание на территории спортивного комплекса, — написала Юлия Виноградова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Возгорание произошло внутри, буквально за две минуты огонь разошелся по всему зданию. Потом было слышно несколько взрывов. 

В МЧС причину пожара пока устанавливают, но работники думают, что виноваты рабочие. 

— У меня муж там работает, — рассказала Наталия Рощина. — Сказал, что сварщики поработали, из-за них и загорелся огонь.

На прошлой неделе в Ярославле загорелась строящаяся многоэтажка.