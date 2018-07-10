Огонь разгорелся очень быстро

Сегодня в 14 часов в Рыбинске загорелся крупный спортивный комплекс «Звезда».

— Пожар произошёл на улице Юбилейной, 1, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Через 48 минут огонь полностью потушили, никто не пострадал.



Дым было видно издалека

Огонь вспыхнул в недостроенном ангаре, предназначавшемся для занятий большим теннисом.



— Это строящееся здание на территории спортивного комплекса, — написала Юлия Виноградова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Возгорание произошло внутри, буквально за две минуты огонь разошелся по всему зданию. Потом было слышно несколько взрывов.



В МЧС причину пожара пока устанавливают, но работники думают, что виноваты рабочие.



— У меня муж там работает, — рассказала Наталия Рощина. — Сказал, что сварщики поработали, из-за них и загорелся огонь.

На прошлой неделе в Ярославле загорелась строящаяся многоэтажка.