Известный иллюстратор из Ярославля открыл большую выставку в музее Москвы
10 июля 2018 15:37
154 1
Известный иллюстратор из Ярославля Игорь Сакуров покажет свои новые работы в Музее искусства народов Востока в Москве. На этот раз художник пошёл дальше иллюстраций к литературной серии Бориса Акунина.
— Доделан последний экспонат грядущей выставки — ширма «Зимний полдень». С завтрашнего дня начнется монтаж экспозиции, — рассказал Игорь Сакуров.
Открытие выставки состоится 12 июля в 17 часов. Здание музея находится на Никитском бульваре.
76.ru сходил в гости к известному иллюстратору, и он рассказал, как стать успешным.
Фото: Игорь Сакуров / facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru