Известный иллюстратор из Ярославля Игорь Сакуров покажет свои новые работы в Музее искусства народов Востока в Москве. На этот раз художник пошёл дальше иллюстраций к литературной серии Бориса Акунина.

Один из экспонатов выставки, разрисованной художником-иллюстратором

— Доделан последний экспонат грядущей выставки — ширма «Зимний полдень». С завтрашнего дня начнется монтаж экспозиции, — рассказал Игорь Сакуров.

Открытие выставки состоится 12 июля в 17 часов. Здание музея находится на Никитском бульваре.

Выставка станет открытием для любителей Востока

76.ru сходил в гости к известному иллюстратору, и он рассказал, как стать успешным.