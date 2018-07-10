Ярославские чугунные заборы беспокоят сегодня всех, кто даже не разбирается в их исторической ценности. У школы № 43 на улице Большой Октябрьской как раз спилили такой — из чугуна и стали с советской символикой. Градозащитники встревожены, почему вдруг выкидывают исторически ценное ограждение?

Таким будет новое ограждение вокруг школы.

— Историческую ограду срезали. Скорее всего, установят «кроватные спинки с мишками» — так в прошлом году образно окрестили стальные ограждения, которые изготавливает компания друга мэра. Надо вернуть историческое ограждение, пока его не сдали в антикварные лавки, — считает общественница Елена Богданова.



На публикацию градозащитников в социальных сетях откликнулся заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко, он и вовсе назвал ограждение обычным металлом.

Этот забор не спас бы от террористов

В самой школе № 43, которая носит имя Александра Сергеевича Пушкина, не разделили недовольства градозащитников.

— У него уже был износ 90%. Он не подходил уже по нормам и правилам антитеррористической защищённости, — рассказывает заместитель директора школы Ольга Дружицкая. — Сквозь его дыры дети лазали. Восстановление и печать чугунных элементов огромных денег стоит. Детская жизнь и здоровье дороже забора. Кроме того, на заборе постоянно объявления неприличные появлялись, а когда выборы идут, то кандидаты заклеивали его как доску объявлений, представляете!

Старое ограждение выглядело очень обветшало

А интерес даже к изношенному чугуну есть. В школе рассказали, что к ним уже обратились с официальным письмом из музея истории города. Музейщики просят отдать им забор с советской символикой. Также ограждением заинтересовались союз писателей и союз художников Ярославской области. Но просто так отдать школа ограждение не может. На уровне мэрии будут решать, каким образом списывать чугунину.

Однако секциями с советской символикой заинтересовались многие

— Один из элементов мы оставим для нашего школьного музея, — говорит Ольга Дружицкая.

Также в школе расхвалили проект нового забора, на котором будут висеть портреты Александра Пушкина с его подписью, а также символ чернильницы и пера. Символизм этих украшений отражает место, вокруг которого появится новая ограда. Но будет ли она такой же долговечной, как советский забор?

— Да, мало нам металлических медведей по центру наставили. Теперь, наверное, будет профилей 15 Пушкина на заборе висеть, — расстраивается из-за перемены градозащитница Ольга Мазанова.