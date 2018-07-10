Была лужа маленькая — стала большая

В Ярославле жители пятиэтажки на улице Панина пожаловались на огромную лужу во дворе. Причём, как они уверяют, раньше её не было. Появилась она после того, как власти этот двор благоустроили.



— Сколько себя помню здесь всегда была лужа, но небольшая — метров пять в диаметре, — рассказал местный житель Андрей Трифонов. — После ремонта территории по программе «Решаем рместе» лужа стала размером с весь двор. Раз уж программу «Решаем вместе» курируют губернатор и партия «Единая Россия», то пусть они теперь и занимаются решением этой проблемы.

Корреспондент 76.ru обратился к руководителям проекта «Решаем вместе» и те тут же отреагировали — сказали, что взяли историю с этим двором на контроль.

— Непосредственным заказчиком работ по проекту выступала мэрия Ярославля, сотрудники которой принимали работы, — сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин. — В мае специальная комиссия инспектировала все дворовые территории, выявленные недостатки заносили в протокол. Мы обязательно свяжемся с мэрией по этому вопросу и постараемся решить проблему с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Необходимо вести претензионную работу, чтобы держать качество работ на высоком уровне.

Другой громкий скандал разгорелся сегодня из-за ремонта дорог. Точнее, из-за заявки на госзакупках на контракт в 400 миллионов рублей. Ранее мы уже публиковали подробности об этом и ответ на обвинения со стороны властей.