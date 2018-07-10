Из магазинов изъяли больше 2 000 поддельных товаров

Ярославские таможенники нашли в магазине города фальшивую рыболовную леску. Обнаруженные снасти были подделками на известный рыболовный бренд. На ярославских рыбаках пытались неплохо поживиться, продавая некачественный товар по стоимости оригинала, а цена такой лески начинается от полутора тысяч рублей.

— Документов, подтверждающих разрешение правообладателя на использование данных торговых знаков, владелец торговой точки таможенникам предъявить не смог, — рассказали в ярославской таможне. — Всего в ходе проведения проверки было изъято свыше двух тысяч единиц товара.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг».

На такую леску точно не поймать огромного сома, какого недавно выловил работник таможни.

Всего с начала года в Ярославской области таможенники нашли 4 141 некачественный товар, подделанный под известные марки.

