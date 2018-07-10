Погиб на трассе: в Ярославской области «Нива» на огромной скорости вылетела в кювет
10 июля 2018 12:21
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В Даниловском районе Ярославской области произошло ДТП: «Нива-Шевроле» улетела в кювет. Авария произошла 9 июля вечером возле деревни Погорелко.
— В ДТП погиб один человек, ещё одного с серьёзными травмами доставили в больницу, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Напомним, день назад на трассе погиб сын ярославского священника. Он ехал вместе с девушкой.
Фото: Александра Савельева
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