В аварии погиб один человек

В Даниловском районе Ярославской области произошло ДТП: «Нива-Шевроле» улетела в кювет. Авария произошла 9 июля вечером возле деревни Погорелко.



— В ДТП погиб один человек, ещё одного с серьёзными травмами доставили в больницу, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.



Напомним, день назад на трассе погиб сын ярославского священника. Он ехал вместе с девушкой.

