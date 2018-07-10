Звонить по телефону родным и близким Евгению Урлашову теперь будет сложнее

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на связь. Он рассказал, что теперь в рыбинской колонии, где он отбывает наказание, появились сложности с телефонными звонками.



— Раньше у них стояли таксофоны в отрядах, и ими можно было пользоваться, когда в распорядке дня появлялось свободное время, — рассказала соратница экс-мэра Светлана Ефимова. — На карточку, которую пополняли родственники, можно завести до восьми номеров. Евгений Урлашов звонил маме, дочке, мне... Теперь все телефоны перенесли в так называемую дежурку. Туда просто так не сходить, только с сопровождением. Поэтому теперь у заключённых появились сложности с телефонными переговорами.



Евгений Урлашов звонил раньше достаточно часто. Он у друзей всегда интересовался повесткой дня и ярославской политикой. Теперь, по всей видимости, он будет узнавать новости реже. Тем более, что и с просмотром телевизора теперь возникли проблемы.

Сергей Бабуркин проверил, пускают ли заключённых в колонии к телевизору

— Телевизор у них стоит в клубе, — рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, который периодически навещает Евгения Урлашова. — Теперь там ввели внутреннюю телесеть. То есть теперь что-то там показывают в прямом эфире, а что-то в записи.



Бывший мэр Ярославля уже жаловался, что не может нормально посмотреть матчи чемпионата мира по футболу.



— То же самое и с новостями, — добавила Светлана Ефимова. — Разве интересно смотреть позавчерашние новости в записи. Хотя не придерёшься — формально-то их показывают. Но жизнь в колонии превратилась в день сурка.

В колонию Евгения Урлашова привезли с больной спиной

Рассказал Евгений Урлашов и о своём здоровье. Говорит, что в целом стало получше, чем было.



— Когда он поступил в колонию, его мучили сильные боли в спине, — рассказала Светлана Ефимова. — Сейчас он стал заниматься спортом — подтягиваться и отжиматься, и боли стали проходить. Но зрение у него, конечно, сильно ухудшилось.



Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Он подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.



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