Кубок Стэнли увидели ребята из Ярославской области

Ярославские ребята встретились со знаменитым хоккеистом и обладателем Кубка Стэнли Александром Овечкиным. Прославленный спортсмен показал воспитанникам детского дома, а также ребятам из приёмных семей главный трофей НХЛ. Дети приехали на подмосковную базу «Динамо» в Новогорске. Все ребята смогли сфотографироваться с кубком и самим Александром Овечкиным.



— Всегда очень приятно возвращаться домой, на родную землю. Спасибо руководству «Динамо» за то, что разрешили привезти кубок именно сюда, — сказал Александр Овечкин. — Желаю всем ребятам достичь поставленных целей, стать теми, кем они мечтают.



Традиция предоставлять кубок на один день каждому игроку победившей команды зародилась еще 1995 году. За прошедшее время трофей уже неоднократно побывал в России.

