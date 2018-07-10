«Рено» протаранил разделительное ограждение: пострадал водитель
10 июля 2018 09:51
1 601 1
Вчера вечером в начале Тутаевского шоссе водитель «Рено» не справился с управлением, и машина влетела в разделительное ограждение на дороге. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС 22:15.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.
— В ДТП пострадал один человек, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
40-летний водитель получил травмы. После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.
Вчера утром серьёзное ДТП произошло в Лесных полянах. Одного водителя увезли в реанимацию.
Фото: МЧС
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru