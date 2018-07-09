Венеция 2.0: каким был бы Ярославль, если бы по нему плавали гондолы
9 июля 2018 21:34
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Сегодня Ярославль накрыло тропическим ливнем. Дождь лил в течение нескольких часов, подтапливая город.
На центральных улицах, которым досталось больше всех от бушующей стихии, машины глохли в воде. В небе над Фрунзенским районом показалась воронка образующегося смерча. Обо всех последствиях стихии мы писали здесь.
Синоптики говорят, что это ещё не конец, и город продолжит заливать дождями.
Мы решили взглянуть на ситуацию под другим углом. Затопленный Ярославль сегодня многим напоминал Венецию. А что, если бы по городу действительно плавали гондолы?
Фото: Елена Вахрушева
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