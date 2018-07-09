Сегодня Ярославль накрыло тропическим ливнем. Дождь лил в течение нескольких часов, подтапливая город. 

Ярославль сегодня немножко Венеция
Ярославль сегодня немножко Венеция

На центральных улицах, которым досталось больше всех от бушующей стихии, машины глохли в воде. В небе над Фрунзенским районом показалась воронка образующегося смерча. Обо всех последствиях стихии мы писали здесь

Синоптики говорят, что это ещё не конец, и город продолжит заливать дождями.

Мы решили взглянуть на ситуацию под другим углом. Затопленный Ярославль сегодня многим напоминал Венецию. А что, если бы по городу действительно плавали гондолы? 

На таком такси сегодня можно было бы заработать!
На таком такси сегодня можно было бы заработать!
Жаль, машины плавать не умеют 
Жаль, машины плавать не умеют 
Обзорная экскурсия по городу. Недорого!
Обзорная экскурсия по городу. Недорого!
После дождя
После дождя