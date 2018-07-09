Сегодня Ярославль накрыло тропическим ливнем. Дождь лил в течение нескольких часов, подтапливая город.

Ярославль сегодня немножко Венеция

На центральных улицах, которым досталось больше всех от бушующей стихии, машины глохли в воде. В небе над Фрунзенским районом показалась воронка образующегося смерча. Обо всех последствиях стихии мы писали здесь.



Синоптики говорят, что это ещё не конец, и город продолжит заливать дождями.

Мы решили взглянуть на ситуацию под другим углом. Затопленный Ярославль сегодня многим напоминал Венецию. А что, если бы по городу действительно плавали гондолы?

На таком такси сегодня можно было бы заработать!

Жаль, машины плавать не умеют

Обзорная экскурсия по городу. Недорого!