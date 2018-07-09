Ярославские власти продолжают осваивать пятимиллиардный транш от фирмы «Хартия», которая занимается сбором и вывозом мусора в Ярославле. Сейчас власти начали подыскивать место для строительства мусороперерабатывающего комплекса. На него предусмотрено потратить 800 миллионов рублей.

На строительство предприятия власти потратят 800 миллионов рублей
На строительство предприятия власти потратят 800 миллионов рублей

— Начался подбор земельного участка, — рассказал начальник отдела по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — От его места расположения и конкретных характеристик будут зависеть параметры и сроки запуска комплекса.

Реализация проекта предполагает два этапа. На первом предусмотрено строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса мощностью до 400 тысяч тонн в год с обустройством разгрузочной площадки и складских помещений для хранения вторичных материальных ресурсов.

В правительстве отметили, что сейчас даже приблизительно нельзя прикинуть, где и когда будет находиться предприятие. Его могут воткнуть где угодно, когда пройдёт конкурс по выбору площадки.

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