Ярославские власти продолжают осваивать пятимиллиардный транш от фирмы «Хартия», которая занимается сбором и вывозом мусора в Ярославле. Сейчас власти начали подыскивать место для строительства мусороперерабатывающего комплекса. На него предусмотрено потратить 800 миллионов рублей.

На строительство предприятия власти потратят 800 миллионов рублей

— Начался подбор земельного участка, — рассказал начальник отдела по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. — От его места расположения и конкретных характеристик будут зависеть параметры и сроки запуска комплекса.



Реализация проекта предполагает два этапа. На первом предусмотрено строительство полуавтоматического мусоросортировочного комплекса мощностью до 400 тысяч тонн в год с обустройством разгрузочной площадки и складских помещений для хранения вторичных материальных ресурсов.



В правительстве отметили, что сейчас даже приблизительно нельзя прикинуть, где и когда будет находиться предприятие. Его могут воткнуть где угодно, когда пройдёт конкурс по выбору площадки.



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