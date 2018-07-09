Арестованный по обвинению в коммерческом подкупе депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин намерен продолжать работать. Несмотря на то, что сейчас он находится в СИЗО.

Павел Дыбин сейчас находится в СИЗО

Об этом он сообщил на странице в Facebook, предлагая избирателям продолжать обращаться в его приёмную. Ведь он всё ещё депутат, который уверен, что обвинение против него надумано.

— С 23 мая 2018 года по абсолютно надуманному обвинению меня задержали правоохранительные органы и уже больше месяца содержат в СИЗО. Мне вменяется преступление, которого я не совершал. К сожалению, мне не удалось вовремя распознать провокацию со стороны людей, которым доверял. Уверен в своей невиновности и надеюсь на честное, непредвзятое следствие и судебное разбирательство, — пишет Павел Дыбин. — Я по-прежнему являюсь депутатом Ярославской областной думы на постоянной основе. И моя команда продолжает активно работать в родном Ленинском районе Ярославля. В любой момент Вы можете обратиться за помощью по решению проблем нашего района. Контактный телефон для обращений: +7 915 975-64-35.



По версии следствия, Павел Дыбин заявлялся на участие в аукционах «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля, а потом подконтрольные ему организации свои заявки отзывали. Но не просто так — он за это брал деньги от представителя фирмы, которая в итоге победила. У тех был интерес, чтобы контора Дыбина ушла с торгов и не занизила стоимость этих контрактов. Подробнее о том, как попался депутат, мы писали тут.



Кстати, депутат также будет рад получить письмо и обещал ответить всем, кто ему напишет в следственный изолятор.