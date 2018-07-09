Старое покрытие крыши заменяют новым медным

Департамент охраны объектов культурного наследия проверил, как идет ремонт в Толгском женском монастыре (работы начались в июне).



— Подрядчик получил от департамента соответствующее разрешение на ремонт крыши, — рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. — Сейчас работы ведутся на 6 объектах из запланированных 11. Срок окончания работ 1 марта 2019 года, но мы планируем, что они будут завершены к концу текущего года не в ущерб качеству.

Сейчас по периметру монастыря старую кровлю меняют на новую медную. Медь на крышах монастыря будет двух типов, в том числе и патинированной с зеленоватым оттенком.

50 миллионов на ремонтно-реставрационные работы выделены из фонда президента России.



В выходные в монастыре побывала актриса Елена Захарова, которая приехала в Ярославль на фестиваль «В кругу семьи». Чем занимались другие звезды кино в Ярославле.

