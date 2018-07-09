Анна Кузнецова встретилась с жителями Ярославской области

Вчера уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова приезжала на день в Ярославль. Омбудсмен приняла участие в открытии кинофестиваля «В кругу семьи» и провела встречу с ярославцами. К Анне Кузнецовой на приём со своими проблемами пришли несколько семей.



На встрече с омбудсменом многодетная мама из деревни Половское пожаловалась на то, что дети вынуждены пешком ходить до ближайших деревень Ананьино и Сергеево, чтобы сесть на школьный автобус. Транспорт не заезжает в Половское, потому что там нет остановки.



С таким же вопросом к Анне Кузнецовой обратилась мама двух школьниц из села Ново-Николаевское. Дорога там разбита до такой степени, что автобус не может подъехать в селу. Дети ходят в школу пешком ежедневно по три километра в обе стороны. Уполномоченный по правам детей рекомендовала реконструировать дорогу у деревни Половское и привести в нормальное состояние проезд к Ново-Николаевскому селу.



Жительница Некоузского района рассказала, что местные власти на дают жильё её братьям, несмотря на решение суда, объясняя это тем, что в районе не ведётся строительство. Братья-сироты готовы переехать и в другой район Ярославской области. В департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области объяснили, что жильё детям могут дать не только в Некоузском районе, а в любом районе области.



Мама мальчика-инвалида рассказала Анне Кузнецовой, что с января она не может получить для сына дорогое лекарство, поскольку Минздрав уже много месяцев не может установить на него предельную отпускную цену и на препарат не могут выписать рецепт для льготного получения. Семья тратит на лекарство по 12 тысяч рублей в месяц. Детский омбудсмен поручила департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области решить вопрос о бесплатном предоставлении лекарства ребенку-инвалиду и оказать женщине материальную помощь за счёт средств бюджета Ярославской области.



— Проблемы, с которыми приходят люди на личный прием в разных регионах страны, схожи между собой — это и доступность образовательных учреждений, перевозка детей в школьных автобусах из отдалённых населённых пунктов, вопросы лекарственного обеспечения больных детей, имущественные и жилищные права детей сирот, — рассказала Анна Кузнецова. — Важно, чтобы помимо системного решения всех имеющихся проблем, мы могли оперативно оказать помощь семьям в каждом конкретном случае. Ведь уже через полтора месяца начнётся новый учебный год.

