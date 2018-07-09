Машина застряла в колее

Вот это настоящая дружба мужская! В Ярославле 15 человек вытолкали машину друга из гигантской лужи.



Вообще-то на этой дороге неподалёку от проспекта Фрунзе и в сухую погоду мало кто рискнёт ехать. Но ярославец Денис Громов решил устроить своему жигулёнку тест-драйв по бездорожью.



- Поставил новую подвеску, машина стала выше раза в два, - рассказал Денис Громов. - Мне стало интересно, как она проедет по бездорожью. Я поехал её испытывать к второй больнице. Как раз там недавно проезжал до дождей и днищем цеплялся.



Тест-драйв удался – машина увязла в гигантской луже посреди дороги.



- Там ещё КАМАЗ проехал, и образовалась огромная колея, в неё-то меня и стащило, - говорит Денис.



Что делать? Мужчина начал обзванивать друзей. И откликнулись сразу все! 15 человек просто взяли «Жигули» на руки и вынесли из воды.



Ребята тут же стали местными знаменитостями.



- Нас уже узнают везде, - смеётся Денис. - Сегодня на такси ехали, водитель спросил, не мы ли машину вытаскивали, говорит: «Ребят, можно сфоткаться с вами?».



Хозяин «семёрки» считает, что тест она прошла. Не смотря на то, что машину залило, через несколько часов сушки она завелась и поехала. Теперь авто тоже узнают на улицах - её уже фотографируют на улицах.



.

