Смятую «девятку» развернуло поперёк дороги

Сегодня утром возле Лесных полян в Ярославле произошло ужасное ДТП. Проезжающие мимо водители сняли два раскуроченных легковых автомобиля.

— Авария произошла за Лесными полянами в сторону Резинотехники, — рассказал проезжающий мимо места ДТП Ярослав Мазур. — ВАЗ-2109 стоит поперёк дороги, в кустах кроссовер, даже не понял, какой.

На месте работают спасатели

Обе машины смяты так, что похожи на груды металла.

На месте аварии работают спасатели, сотрудники ГИБДД, приехал реанимобиль. Медики возле обочины оказывают помощь пострадавшим.

Информация о пострадавших людях уточняется.



Накануне в центре Ярославля машины после ДТП раскидало по дороге.