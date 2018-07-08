В июле в Ярославле снова ограничат парковку и езду автомобилей из-за мероприятий в центре города. Но на этот раз чиновники предупреждают, что ездить не разрешат и велосипедистам.

На этот раз дорогу перекроют даже для велосипедистов

Перекрытия будут длиться один день — в субботу, 21 июля. В этот день в городе будет проходить фестиваль MOTO FAMILY DAYS. Где временно ограничат парковку и проезд для машин:

на участке Которосльной набережной (нижний ярус) от улицы Подзеленье до Стрелки с 07:00 часов до 14:00 часов;

на участке Которосльной набережной от улицы Володарского до улицы Чайковского с 07:00 часов до 22:00 часов.



Где запретят ездить велосипедистам:

на Волжской набережной (нижний, средний ярусы) от Арсенальной башни до Стрелки;

на Которосльной набережной от Стрелки до улицы Подзеленье с 07:00 часов до 14:00 часов;

на Которосльной набережной (нижний ярус) от дома № 14 по площади Богоявления до парка Тысячелетия с 07:00 часов до окончания мероприятия.



Кстати, в Ярославле всё отчетливее видна тенденция к ограничению движения машин в дни праздников. Правда, в день празднования юбилея полёта в космос Валентины Терешковой власти перестарались настолько, что автомобилисты позже назвали эти перекрытия маразмом.