Ищут по всем деревням: в Ярославской области пропал мужчина
8 июля 2018 13:24
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В Рыбинском районе по всем деревням разыскивают 35-летнего Антона Кабачинского. Мужчина сам живёт в деревне Назарово, но дома не появлялся с 5 июля.
Куда ушёл, родным тоже не сообщил.
— Мужчине 35 лет, рост 180, плотного телосложения, русые волосы, — описывают пропавшего волонтёры. — На нём была серая спортивная футболка, джинсовые шорты и синие кроссовки, а также чёрная сумка.
Местные жители говорят, что видели похожего мужчину между деревнями. В социальных сетях пропавший также не появлялся за это время.
В Ярославле всем городом искали студентку, которая ушла босой.
Фото: Поисковый отряд Лиза Алерт
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