В Рыбинском районе по всем деревням разыскивают 35-летнего Антона Кабачинского. Мужчина сам живёт в деревне Назарово, но дома не появлялся с 5 июля.

Пропавший Антон Кабачинский

Куда ушёл, родным тоже не сообщил.

— Мужчине 35 лет, рост 180, плотного телосложения, русые волосы, — описывают пропавшего волонтёры. — На нём была серая спортивная футболка, джинсовые шорты и синие кроссовки, а также чёрная сумка.

Местные жители говорят, что видели похожего мужчину между деревнями. В социальных сетях пропавший также не появлялся за это время.

В Ярославле всем городом искали студентку, которая ушла босой.