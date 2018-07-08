Заводчица лошадей из Рыбинского района просила помощи у пользователей соцсетей. У неё за одну ночь пропали сразу пять лошадей — две кобылы, мерин и два жеребёнка.

У заводчицы сбежали сразу пять лошадей

— В районе деревни Пригорки в ночь ушли лошади. Перегородка стойла сломана, ушли через кусты, — рассказала заводчица Татьяна. — Я подняла тревогу, потому что они не уходят далеко с жеребятами. А тут на соседних полях их нет. У меня уже один раз уводили лошадей, чтобы зарезать. Так могут сделать бомжи, им кушать хочется.

К счастью, заводчице повезло, животные вернулись к хозяйке самостоятельно, нагулявшись по полям. Пользователи соцсетей помогли ей, оставляя комментарии о том, где видели коней.

— Я их держу не для проката. Я их люблю, — говорит Татьяна. — Лошади как дети для хозяев.

В Ярославской области был случай, когда лошадь убила копытом своего хозяина.