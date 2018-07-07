Капот «Волги» смяло в гармошку: в аварии в Ярославле пострадали люди
7 июля 2018 21:56
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Сегодня около 16 часов на улице Шевелюха столкнулись «Волга» и ВАЗ 2114. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.
На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.
— В результате аварии есть травмированные, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Состояние пострадавших людей уточняется.
Вчера в центре Ярославля легковушка протаранила «Газель». ДТП попало на видео.
Фото: МЧС
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