Машины столкнулись около 16 часов
Машины столкнулись около 16 часов

Сегодня около 16 часов на улице Шевелюха столкнулись «Волга» и ВАЗ 2114. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.

На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.

— В результате аварии есть травмированные, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Состояние пострадавших людей уточняется.

Вчера в центре Ярославля легковушка протаранила «Газель». ДТП попало на видео.