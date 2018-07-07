Машины столкнулись около 16 часов

Сегодня около 16 часов на улице Шевелюха столкнулись «Волга» и ВАЗ 2114. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС.



На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и медики.



— В результате аварии есть травмированные, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Состояние пострадавших людей уточняется.



Вчера в центре Ярославля легковушка протаранила «Газель». ДТП попало на видео.

