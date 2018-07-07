Голуби неспешно прошагали по зебре

В Рыбинске живут не только неунывающие люди, готовые из проблемы сделать развлечение, но и культурные звери и птицы. Сегодня водитель снял на видеорегистратор, как голуби переходят дорогу по зебре.



— В нашем городе очень культурные звери, мало того, что коты и собаки переходят дорогу по пешеходному переходу, так и голуби тоже! — написал Николай Павлов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Вот что значит — вырос в Рыбинске и соблюдаешь правила!



— Всё по правилам: птички по пешеходнику идут, автор пропускает! Учитесь люди! — написала в комментариях к видео Ольга Аляпушева.



К людям в городе потянулись дикие лисята. Животные приходят на территорию одной из организаций города, чтобы их покормили.

