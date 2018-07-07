Скульптуру Колосса нарядили в шарф

Сегодня в Ярославле песчаные скульптуры выставки «Семь чудес света» фанаты украсили символикой к предстоящему четвертьфинальному матчу чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия.



На скульптуре Колосса Родосского появился шарф с символикой FIFA, символ чемпионата Забивака поселился на пирамиде Хеопса, еще несколько Забивак и мяч с символикой чемпионата устроились на висячих садах Семирамиды, а мавзолей в Галикарнасе украсил российский флаг.



Забиваки хорошо вписались в висячие сады Семирамиды

Выставка сейчас проходит в ярославском «Вернисаже». Авторы скульптур не были против такого дополнения к их творениям, несмотря на то, что они очень хрупкие.



— «Песчаные замки» — материал непрочный, поэтому строительство скульптуры из песка — дело хлопотное, — рассказали организаторы выставки. — В ход идут песчано-клеевой раствор и декоративный белый песок, внутри фигур спрятан каркас и пластиковый наполнитель. Одну фигуру строят сутки, ей требуется многочасовая сушка.



Мяч украсил мавзолей в Галикарнасе

Возле пирамиды Хеопса приклеили надпись «Вперёд Россия»

На эмоциях после выхода России в четвертьфинал тысячи фанатов начали давать обещания. На что готовы люди, если сборная России обыграет Хорватию.

