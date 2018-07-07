Банкноты продают в несколько раз дороже номинала

В Ярославле на сайтах бесплатных объявлений продают редкие купюры номиналом сто рублей, выпущенные к Чемпионату мира по футболу. На «Авито» размещено 24 объявления о продаже «футбольных денег». Продают купюры в несколько раз дороже её номинальной стоимости. За памятную сторублёвку придётся заплатить от 250 до 500 рублей.



- Это памятные банкноты, выпущенные ограниченным тиражом, - рассказали в Отделении по Ярославской области Главного управления Банка России по ЦФО. – Их всего 20 миллионов. Понятно, что достанутся такие купюры не всем, поэтому они и представляют интерес для коллекционеров. К тому же, это первая пластиковая купюра. Банкноты также является средством платежа, ими можно расплачиваться в торговых сетях по номиналу - 100 рублей.

Центробанк уже выпускал памятные купюры номиналом 100 рублей посвящённые Олимпиаде в Сочи и Крыму. Такие банкноты тоже продавали дороже номинала.

