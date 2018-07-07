Жители двора оценили инициативу подрядчика

Бордюры, покрашенные в цвета бразильского флага в одном из ярославских дворов пришлись по вкусу департаменту городского хозяйства. На еженедельном штабе в жёлто-зелёные цвета решили покрасить бордюры в 120 дворах города.



- Подрядные организации у нас проявляют инициативу, - рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Наталья Шетнева. - Одна из них решила покрасить новые бордюры во дворе не привычной для Ярославля черно-белой краской, а желто-зеленой. Жители очень позитивно восприняли такое новшество. Поэтому было принято решение покрасить бордюры такой расцветкой во всех дворах, которые ремонтируют в этом году по программе «Решаем вместе!».



Все дворы, которые ремонтируют по этой программе, должны сдать в конце июля.

