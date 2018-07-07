После оценки катер выставят на подажу

В Ярославле судебные приставы арестовали катер бывшего директора строительной фирмы «Горстройзаказчик» Игоря Щенникова.



Получив исполнительный лист о взыскании с экс-руководителя 14,5 миллионов рублей, приставы отправились на территорию, где находилось его имущество.



- На месте обнаружили катер «Байлайнер Капри», - рассказали в пресс-службе судебных приставов. - Имущество, после оценки специалистами, будет реализовано в счет погашения долгов.



Уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Горстройзаказчик» Игоря Щенникова, подозреваемого в коммерческом подкупе, завели в 2013 году. Его приговорили к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов 220 тысяч рублей за коммерческий подкуп и штрафу в размере 4 миллиона за злоупотребление полномочиями.

