Студенты круглый год подрабатывают промоутерами.

Во время летних каникул студенты и школьники ищут себе подработку. На сайте Зарплата.ру по всей стране опубликовано почти триста тысяч резюме от юношей и девушек в возрасте от 14 до 22 лет.

В Ярославле нашлось 85 таких резюме. Большинство из них ищут работу кассира, офисного работника и администратора. Есть и необычные запросы — 14 летний ярославец ждет, что его пригласят работать поваром. Соискатели оценивают себя скромно и готовы работать за зарплату от 15 до 23 тысяч рублей, притом что работодатель в среднем готов платить таким временным работникам 32 тысячи 500 рублей. Да и вакансий несколько больше, чем резюме. Всего на сайте их 119. При этом больше всего молодых людей требуется в торговле — каждая четвёртая вакансия. Каждое восьмое предложение о работе связано со сферой рекламы, маркетинга и PR, а каждое девятое — с финансовым сектором.

Сколько просят за работу студенты

Самую большую зарплату в России ждут студенты Архангельска и Омска, они хотят получать до 30 тысяч в месяц. Больше всего готовы платить работодатели Ростова-на-Дону — в среднем работу предлагают за 44 тысячи рублей.

Кем хотят работать студенты

О том, как будет развиваться наша жизнь и какие профессии будут востребованы, студентам рассказали на встрече в Ярославле. А если вы вдруг решите стать космонавтом, то вот вам инструкция к звёздной карьере.

