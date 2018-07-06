Мужчина влез на стену
Мужчина влез на стену

Курьезный случай произошёл в молодёжном центре «Красный перевал». Придя утром на работу, сотрудники заметили, что с фасада дома пропал триколор. Бросились смотреть записи с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что флаг украл мужчина, прогуливающийся по улице с тремя детьми.

Мужчина не поленился влезть на стену, чтобы вытащить флаг, свернул его и быстро ушёл.

Похитителя флага нашли.

Ну не возмутительно ли?! 😤😤😤 Вот такая история произошла у нас в молодёжном центре «Красный перевал». Сказать нечего, чесслово... 🚨 Позже полицейские, просмотрев записи с видеокамер, вычислили злоумышленника. «Патриот» объяснил, что хотел в субботу с детьми идти болеть за наших в фан-зону в Вознесенских казармах, а без флага это делать неудобно.... ⚠️Ну как так можно... P.s.: в продолжение твоего поста про парковку на газоне, @leva_1985.

Публикация от Захар Кармалита (@karmalita_zv)


— «Патриот» объяснил, что хотел в субботу с детьми идти болеть за наших в фан-зону в Вознесенских казармах, а без флага это делать неудобно, — рассказал начальник управления по молодёжной политике Ярославля Захар Кармалита.

Прямую трансляцию завтрашнего матча покажут на большом экране в Вознесенских казармах. Посмотреть футбол можно будет и в барах Ярославля. Кричите от души, ешьте хот-доги удачи, но не уносите чужие флаги!