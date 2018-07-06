Мужчина влез на стену

Курьезный случай произошёл в молодёжном центре «Красный перевал». Придя утром на работу, сотрудники заметили, что с фасада дома пропал триколор. Бросились смотреть записи с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что флаг украл мужчина, прогуливающийся по улице с тремя детьми.



Мужчина не поленился влезть на стену, чтобы вытащить флаг, свернул его и быстро ушёл.



Похитителя флага нашли.





— «Патриот» объяснил, что хотел в субботу с детьми идти болеть за наших в фан-зону в Вознесенских казармах, а без флага это делать неудобно, — рассказал начальник управления по молодёжной политике Ярославля Захар Кармалита.

Прямую трансляцию завтрашнего матча покажут на большом экране в Вознесенских казармах. Посмотреть футбол можно будет и в барах Ярославля. Кричите от души, ешьте хот-доги удачи, но не уносите чужие флаги!

