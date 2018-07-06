Прокуратура проверила, как работает МФЦ

В Ярославле прокуратура разобралась с жалобой местного жителя на многофунциональный центр. Мужчина обратился к специалистам МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на гараж. Те заполнили документы и отправили их куда надо. Но заявителю так и не перешёл гараж в собственность.



— Мы провели проверку и выяснили, что отказ в регистрации произошёл из-за того, что сотрудники МФЦ неправильно заполнили заявление, — рассказали в прокуратуре. — А многофункциональный центр и его работники несут ответственность за полноту запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и их соответствие необходимым требованиям.



В итоге прокуратура вынесла руководителю МФЦ представление. Документы на регистрацию права собственности на гараж отправили повторно.



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