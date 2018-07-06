Чиновнице не понравилось, как градозащитница ведёт себя в социальных сетях

В правоохранительных органах рассмотрели заявление главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой, которая потребовала призвать к ответу общественницу Елену Богданову за насмешки в интернете.



— В возбуждении уголовного дела было отказано, — рассказал источник 76.ru. — Поводов для привлечения общественницы к административной ответственности также в данном деле не нашлось.



Чиновницу оскорбили слова общественницы, написанные в социальной сети Facebook. Елена Богданова в интернете высказывалась против благоустройства сквера на улице Терешковой и ругала за это главу района. В комментариях под постом Любови Суровой она сравнила беседку, которую хотят поставить в сквере, с интимной кабинкой.

Чиновница нашла инвестора для благоустройства сквера

Работы по благоустройству сквера уже идут. Работы здесь делают на деньги тайного инвестора. Там должны построить беседку, поле для мини-футбола и детский городок, а ещё поставить много лавочек и посадить новые кустарники. Сначала хотели ещё и выкопать небольшой пруд, но позже отказались от этой идеи.



Недавно мы подробно рассказывали о том, за какие посты, комментарии и репосты в социальных сетях можно понести наказание. А сотрудники мэрии и муниципалитета обсудили проблемы общения с людьми в интернете. И даже разработали инструкцию по пользованию чиновниками в социальных сетях.

