Чиновнице не понравилось, как градозащитница ведёт себя в социальных сетях
Чиновнице не понравилось, как градозащитница ведёт себя в социальных сетях

В правоохранительных органах рассмотрели заявление главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой, которая потребовала призвать к ответу общественницу Елену Богданову за насмешки в интернете.

— В возбуждении уголовного дела было отказано, — рассказал источник 76.ru. — Поводов для привлечения общественницы к административной ответственности также в данном деле не нашлось.

Чиновницу оскорбили слова общественницы, написанные в социальной сети Facebook. Елена Богданова в интернете высказывалась против благоустройства сквера на улице Терешковой и ругала за это главу района. В комментариях под постом Любови Суровой она сравнила беседку, которую хотят поставить в сквере, с интимной кабинкой.

Чиновница нашла инвестора для благоустройства сквера
Чиновница нашла инвестора для благоустройства сквера

Работы по благоустройству сквера уже идут. Работы здесь делают на деньги тайного инвестора. Там должны построить беседку, поле для мини-футбола и детский городок, а ещё поставить много лавочек и посадить новые кустарники. Сначала хотели ещё и выкопать небольшой пруд, но позже отказались от этой идеи.

Недавно мы подробно рассказывали о том, за какие посты, комментарии и репосты в социальных сетях можно понести наказание. А сотрудники мэрии и муниципалитета обсудили проблемы общения с людьми в интернете. И даже разработали инструкцию по пользованию чиновниками в социальных сетях.