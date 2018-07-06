Пенсионерам бесплатно дадут проверить на безопасность овощи с огорода
Ярославским пенсионерам помогут проверить на безопасность урожай с огорода. Тем, кому это нужно для торговли. Об этом сегодня сказал на общегородской планёрке мэр Ярославля. Распорядился, чтобы лаборатории делали оценку качества продуктов бесплатно.
— Заключение и проверку делайте бесплатно. Всем пенсионерам, которые сами выращивают продукцию, бесплатную лабораторию, — приказал Владимир Слепцов.
Так что теперь пенсионеры, торгующие ягодами и овощами со своего огорода, смогут проверить весь урожай и не платить за оценку. Мэр потребовал, чтобы сделать это пенсионеры могли уже сегодня.
Есть только одно ограничение — бесплатно оценку проведут только тем пенсионерам, которые торгуют на разрешенных местах (на муниципальных рынках, а не на улице).
Где можно бесплатно торговать:
- «Центральный рынок» (улица Депутатская, 7).
- «Ленинский рынок» (улица Чкалова, 17а).
- «Городской торгово-выставочный центр» (улица Большая Октябрьская, 30а).
- «Ярмарка "Пионерская"» (улица Пионерская, напротив д. 1).
- «Ярмарка "Виктория"» (пересечение улиц Труфанова и Панина).
- «Ярмарка "Невская"» (улица Урицкого, у дома 71).