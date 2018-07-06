Продукцию, не прошедшую контроль, к продаже не допустят

Ярославским пенсионерам помогут проверить на безопасность урожай с огорода. Тем, кому это нужно для торговли. Об этом сегодня сказал на общегородской планёрке мэр Ярославля. Распорядился, чтобы лаборатории делали оценку качества продуктов бесплатно.

— Заключение и проверку делайте бесплатно. Всем пенсионерам, которые сами выращивают продукцию, бесплатную лабораторию, — приказал Владимир Слепцов.



Так что теперь пенсионеры, торгующие ягодами и овощами со своего огорода, смогут проверить весь урожай и не платить за оценку. Мэр потребовал, чтобы сделать это пенсионеры могли уже сегодня.

Есть только одно ограничение — бесплатно оценку проведут только тем пенсионерам, которые торгуют на разрешенных местах (на муниципальных рынках, а не на улице).

Где можно бесплатно торговать: