Внедорожник забрали приставы

В Ярославле дорожник задолжал 4 миллиона 620 тысяч рублей за некачественный ремонт дорог.



— Мужчина является должностным лицом, ответственным за содержание улично-дорожной сети, — рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Его 231 раз привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог и назначили штраф 20 тысяч рублей.

Приставы узнали, что у мужчины есть хороший автомобиль и выяснили, где он паркуется. Выехав на место, приставы наложили арест на УАЗ пикап. Новый такой автомобиль стоит от 700 тысяч рублей. Если мужчина не погасит долг, то машину продадут в счёт его погашения.



Недавно приставы уже устраивали аукцион, на котором одним из лотов был выставлен автомобиль бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина.

