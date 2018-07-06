Грабителя задержали

В Ярославле задержали грабителя, который сегодня совершил нападение на сотрудницу банка на улице Комсомольская. Как стало известно 76.ru, мужчину задержали на проспекте Ленина.



- При себе у него не было похищенных денег. Сейчас проходит обыск места, где он, возможно, спрятал деньги, - рассказал источник 76.ru.



Напомним, дерзкое ограбление произошло сегодня рано утром в центре Ярославля. Мужчина сзади напал на сотрудницу банка, которая пришла на работу и начала открывать офис. Грабитель таскал женщину за волосы, заставил выключить сигнализацию и похитил миллион рублей. Смотрите эксклюзивное видео момента преступления, а также читайте нашу хронику событий.

