Отделение банка ограбили сегодня утром, когда двери открывала сотрудница

В пресс-службе «Росгосстрахбанка» ответили корреспондентам 76.ru на запрос об информации о дерзком ограблении их ярославского отделения, которое находится в самом центре города на Комсомольской улице.



— Никто из сотрудников или клиентов не пострадал, — написали сотрудники банка. — По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственно-оперативные мероприятия.



Между тем специалисты пресс-службы «Росгосстрахбанка» не ответили на вопросы, которые им были отправлены. В том числе они проигнорировали просьбу рассказать о сумме ущерба, а также не стали рассказывать, отразится ли случившееся на клиентах кредитной организации.



А дело было так — рано утром сотрудница пришла открывать офис, грабитель напал сзади, завёл её внутрь и заставил отключить систему сигнализации. После этого он забрал миллион рублей и скрылся. Сейчас филиал банка закрыт. Эксклюзивные подробности, фото и видео с места преступления можно найти в хронике событий на 76.ru.

