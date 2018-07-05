На ограбление — со своим пакетом: приметы мужчины, который вынес миллион из банка в Ярославле
5 июля 2018 15:59
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Порталу 76.ru стали известны приметы мужчины, который ограбил банк в центре Ярославля.
На вид 20–25 лет, худощавый, говорил с акцентом, но мог делать это специально. Был одет в серую бейсболку, коричневую кофту. С собой был сиреневый пакет.
Как стало известно, мужчина уже попадался на ограблении и был бывшим сотрудником банка.
Ограбление произошло сегодня утром на Комсомольской улице. Из банка грабитель вынес миллион. Пострадала сотрудница банка. Все подробности истории — в нашей хронике (материал обновляется).
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