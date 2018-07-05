Две легковушки в Ярославской области перекрыли трассу М-8
5 июля 2018 14:16
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Сегодня днём в Ростове Великом две легковушки перекрыли участок трассы М-8, который проходит через город. «Мицубиси» и «Киа» столкнулись на перекрёстке у железнодорожного вокзала.
— В сторону Ярославля уже собирается нехилая пробка, — передаёт с места водитель Андрей Чигин.
Судя по пострадавшим машинам, один из водителей мог не уступить дорогу при повороте налево, из-за чего получил удар от двигающейся машины. В аварии обошлось без пострадавших, помяты только сами автомобили.
Фото: Андрей Чигин / ярославский автопортал 76
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