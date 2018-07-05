Сегодня днём в Ростове Великом две легковушки перекрыли участок трассы М-8, который проходит через город. «Мицубиси» и «Киа» столкнулись на перекрёстке у железнодорожного вокзала.

Авария на трассе М-8

— В сторону Ярославля уже собирается нехилая пробка, — передаёт с места водитель Андрей Чигин.

Судя по пострадавшим машинам, один из водителей мог не уступить дорогу при повороте налево, из-за чего получил удар от двигающейся машины. В аварии обошлось без пострадавших, помяты только сами автомобили.