12 пончиков за 90 рублей: выпуск «Орла и решки» в Ярославле покажут на следующей неделе
5 июля 2018 13:51
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В следующий вторник, 10 июля, на телеканале «Пятница!» выйдет программа «Орёл и решка» в Ярославле. Ведущие шоу Клава Кока и Илья Смирнов расскажут зрителям, как съели 12 пончиков за 90 рублей, как посетили зоопарк и покатались на аттракционах на Даманском острове.
— Такого вы ещё не видели, — обещает в анонсе передачи Клава Кока.
Именно она будет рассказывать всем, как в Ярославле отдохнуть экономно. А вот Илья, как обладатель золотой карты, будет шиковать по-настоящему.
Фото: телеканал «Пятница!»
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