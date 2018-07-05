«Орёл и решка» в Ярославле

В следующий вторник, 10 июля, на телеканале «Пятница!» выйдет программа «Орёл и решка» в Ярославле. Ведущие шоу Клава Кока и Илья Смирнов расскажут зрителям, как съели 12 пончиков за 90 рублей, как посетили зоопарк и покатались на аттракционах на Даманском острове.



— Такого вы ещё не видели, — обещает в анонсе передачи Клава Кока.



Именно она будет рассказывать всем, как в Ярославле отдохнуть экономно. А вот Илья, как обладатель золотой карты, будет шиковать по-настоящему.

