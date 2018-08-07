Предпринимателям придётся раскошелиться, чтобы восстановить то, что вырубили

Организациям и предпринимателям, которые занимаются вырубкой деревьев не для заготовки древесины, теперь придётся несладко. Им придётся за свой счёт восстанавливать леса. Закон об этом приняли в третьем чтении депутаты Государственной думы России. Он вступит в силу с 1 января 2019 года.



— Основная идея закона: сколько леса вырубили, столько и восстановили, — пояснил депутат Государственной думы России Александр Грибов. — Причём восстанавливать его будет необходимо именно в том регионе, в котором он был вырублен, в течение года.



В первую очередь закон коснется пользователей лесных участков, которые запросили провести перевод земель из категории лесного фонда в иные. Также заниматься лесовосстановлением обяжут предпринимателей, выполняющих работы, связанные с вырубкой леса не с целью его продажи.



В Ярославской области за прошлый год при строительстве магистралей, оборудовании электролиний или прокладке подземных коммуникаций вырубили 75 гектаров леса в объеме 7 700 кубометров.



— Новый закон оздоровит ситуацию в регионе, — радуется директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев.



В регионе уже высажено 6 из запланированных 7 с половиной миллионов деревьев. А летом специальные люди ещё и ухаживают за саженцами. И это только начало. С новым законом молодых деревьев в лесах должно стать ещё больше.



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