Ярославль стал первым городом в большом туре

Участники шоу «Песни» на ТНТ отправились в большой гастрольный тур и начали его с Ярославля. Вчера ребята выступили в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский».



Перед выступлением участники проекта поделились своими впечатлениями от недавно закончившегося реалити-шоу.



Молодые звёзды рассказали, что не ожидали популярности.



— Мы вообще не ожидали какой-то известности — рассказал Джей Мар.



Шоу «Песни» на ТНТ создали два музыкальных лейбла России — BlackStar и Malfa (во главе с двумя известными продюсерами Максимом Фадеевым и Тимати). Реалити, где певцы пытаются пробиться к славе, снимают в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». Победитель получил 5 миллионов рублей и контракт с музыкальным лейблом.

— Более того, когда мы находились в «Москва-Сити» во время реалити, то все время спрашивали: «Это вообще кто-нибудь смотрит?» — поддержала Софи.



Оказалось, что участники зря переживали. Первую песню — гимн шоу — вместе с исполнителями пел весь зал.



Вместе с участниками пел весь зал

Надеемся, что из нашего города музыканты выехали без проблем, а не застряли в ночи на дороге, как «Отпетые мошенники».

