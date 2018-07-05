Как живые! Гуляем по новому динопарку до официального открытия

Через два дня в Ярославле откроют новый динопарк в детском парке на проспекте Ленина. У нас появилась возможность взглянуть на него уже сейчас, до официального открытия, и рассмотреть чудовищ, которые там появились.

Гигантские фигуры динозавров воплотили практически в полный рост. Кроме того, они будут почти как живые. Тираннозавр грозно рычит, открывая пасть, а длинношеий динозавр стоит у дерева, будто пытаясь съесть с него ветку.

— В эту субботу ждём всех в детском парке на проспекте Ленина на открытии парка динозавров «Тайны мира». Начало в 11:00, — пригласил всех в соцсетях мэр Владимир Слепцов.

Кстати, в парке даже урны решили установить в форме яиц динозавров. Вот только ярославские мамы уже не оценили эту идею.