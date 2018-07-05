Утром на проспекте Ленина в Ярославле сбили человека. Авария случилась прямо у автобусной остановки рядом с перекрёстком с улицей Богдановича. 

На проспекте Ленина сбили человека 
На проспекте Ленина сбили человека 

ДТП случилось в 7:30 утра, золотистый «Опель» сбил мужчину, который, видимо, пытался перейти дорогу к остановке. 

— Маршрутка пыталась объехать аварию, так, видимо, и оказалась на тротуаре, — рассказывает очевидец Мажид Абделоуахед. 

По предварительной информации известно, что у мужчины перелом ключицы, поэтому он остался лежать на дороге и не смог подняться после ДТП. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. 

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