Полицейские и приставы ловили должников

В Заволжском районе на «пьяной» дороге судебные приставы и сотрудники ГИБДД ловили должников. Полицейские выборочно останавливали машины и сразу же по базе «пробивали» неоплаченные долги и штрафы.



— Выявили сразу нескольких должников, из которых практически все, побоявшись ареста машин, сразу оплатили долги в ближайшем банкомате и предъявили квитанции. Одно автотранспортное средство пришлось забрать и отвезти на спецстоянку. Владелец «Ленд-Крузера» задолжал около 500 тысяч рублей, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Мужчине пришлось добираться домой на чужой машине.

