Парень забирал из машин всё ценное

В Ярославле задержали 18-летнего автовора. Молодого человека обвиняют в 15 преступлениях. Он грабил припаркованные автомобили. Парень промышлял в том же районе, что и жил.



— Установлено, что обвиняемый с начала сентября по конец декабря 2017 года из автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, «Ауди», «Фольксваген», припаркованных во дворах домов по Ленинградскому проспекту, Мурманскому, Архангельскому проездам, улицам Панина, Елены Колесовой, Труфанова, Бабича совершил 15 краж имущества: аккумуляторов, магнитол, сабвуферов, детских кресел, колонок, радаров, видеорегистраторов. Общий материальный ущерб составил более 88 000 рублей. Обвиняемый вину признал в полном объеме, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



Молодому человеку назначили экспертизу. После неё выяснилось, что она страдает психическим расстройством поведения. С декабря 2015 года он состоит на учёте с диагнозом «пагубное употребление токсических веществ».



В отношении него возбудили уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела молодой человек был осужден Фрунзенским районным судом к 11 месяцам исправительных работ за три аналогичных преступления.

