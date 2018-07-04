Всеми силами пытаемся помочь сборной

В субботу, 7 июля, наши футболисты в четвертьфинале встречаются со сборной Хорватии. И ярославцы делают всё, чтобы помочь им выиграть. Теперь они активно поедают «хот-доги удачи». Забавный рекламный ход придумали рестораторы после того, как на матче со сборной Испании в прямом эфире показали невозмутимо жующих хот-доги болельщиков. На плакате изображены эти самые болельщики, а также надпись: «Хот-дог удачи. Съешь хот-дог — поддержи наших!».



— Запускаем флешмоб «Хот-дог удачи». Приходи в «Пивоваръ», «Алёша Попович Двор», «Алёшины лепёшки», «Дядька Черномор» есть «Хот-доги удачи» и болеть за нашу футбольную команду, — приглашают работники заведений.



Хот-доги стоят 99 рублей.



Фото с этими болельщиками разлетелось на всю страну

Напомним, сразу после победы нашей сборной над испанцами, в Ярославле появились булочки «Акинфеев».

