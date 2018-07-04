Ярославцы стали интересоваться более дешёвым автопромом. К такому выводу пришли сотрудники сайта объявлений «Юла», проанализировав запросы на покупку автомобиля.

В Ярославле подержанную иномарку можно взять от 220 тысяч рублей

— Средняя стоимость подержанного автомобиля во втором квартале этого года в Ярославле снизилась на 11% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 394 тысячи рублей, — уточняют специалисты портала. — Самыми популярными отечественными моделями в Ярославле на вторичном рынке автомобилей стали ВАЗ (Lada) Priora (доля продаж среди российских авто — 23%), ВАЗ (Lada) Samara (16%), ВАЗ (Lada) Kalina (16%), ВАЗ (Lada) Granta (11%) и ВАЗ (Lada) 4x4 (5%). Дороже всего в городе покупали ВАЗ (Lada) Granta — 223 тысячи рублей в среднем.



В целом спрос на авто, стоимостью ниже 500 тысяч рублей, вырос в этом году. Ярославцы интересуются также иномарками, среди которых чаще всех берут Ford Focus (4,6% продаж иномарок), Opel Astra (3%), Mitsubishi Lancer (3%), Chevrolet Niva (2,7%) и Volkswagen Passat (2,4%). Подержанные иномарки этих моделей в Ярославле отдают от 223 тысяч рублей.

Кстати, ярославские автовладельцы чаще всего ищут седаны чёрного или серебристого цветов.

А недавно сервис оценивал стоимость выпускных платьев в Ярославле.