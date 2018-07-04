Полицейские гонялись за должником больше пяти часов

В Ярославле мужчина задолжал коммерческому банку 93 тысячи рублей и, похоже, не спешил расплачиваться. Поэтому сотрудники кредитной организации обратились в суд.



— Представители банка выиграли дело, но должник всё равно не собирался платить по счетам, — рассказали в службе судебных приставов. — Мы выяснили, что у должника есть «Хонда», и было принято решение её описать в счёт погашения долга.



Приставы разыскали и мужчину, и его иномарку. Но тот бросился от них наутёк. Как раз на этой самой «Хонде». Приставы бросились догонять и обратились за помощью в МВД. К погоне присоединились три полицейских наряда.



Пять с лишним часов мужики гонялись по городу. А когда всё же должника поймали, то выяснилось, что он ещё и был пьяным. Машину у него отобрали и отогнали на спецстоянку.



Эта история закончилась уже на следующий день. Должник нашёл деньги и принёс их судебным приставам и забрал свою машину.



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