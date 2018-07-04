Собираться теперь будут только по важным для города вопросам

Сегодня депутаты муниципалитета после долгих обсуждений приняли решение о замене собраний обсуждениями в интернете.



В конце июня было предложение — очные публичные слушания по вопросам застройки и изменениям в облике города заменить публичными обсуждениями в интернете. Вопрос оказался для ярославцев болезненным, ведь совсем недавно именно благодаря публичным слушаниям жители Твериц отстояли свой микрорайон от застройки высотками.



Общественники, присутствовавшие на сегодняшнем заседании, напугались, не ущемит ли это права людей, ведь многие пенсионеры не пользуются интернетом.



— Это никак не ущемит права людей, — сказал заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью Вячеслав Гаврилов. — Кроме обсуждений в интернете люди смогут оставить свои пожелания, замечания в книге отзывов или отправить письмо в оргкомитет. Обе эти формы — и общественные слушания, и общественные обсуждения — предусмотрены законом.



Большинство депутатов посчитало, что этот страх от незнания, ведь в отличии от общественных слушаний, где при голосовании мнение каждого участника не регистрировалось, а решение принималось лишь большинством голосов, теперь каждый участник публичных обсуждений будет идентифицироваться.



Смутило общественников и то, что на публичных слушаниях есть живое общение, которого не будет на обсуждениях.



— По важным вопросам большое значение имеет диалог, — считает градозащитница Ольга Короткова. — Знающий и разбирающийся человек может убедить в своей правоте других людей. Поэтому я предлагаю оставить по вопросам генплана, правилам благоустройства и другим важным для всех ярославцев вопросам общественные слушания.

Депутат Евгения Овод предложила не переходить к общественным обсуждениям, а усовершенствовать слушания. Информировать и обсуждать вопрос в интернете для большего вовлечения людей, а решения уже принимать на очных слушаниях. На что ей возразил прокурор — город по закону может выбрать либо одну, либо другую процедуру, смешивать их нельзя.



Народные избранники решили переход от собраний к обсуждениям сделать постепенным.



— Сразу все вопросы переносить в публичные обсуждения преждевременно, — сказал депутат муниципалитета Олег Ненилин. — Это не эксперимент, а постепенный переход от одной процедуры к другой. Он будет до тех пор, пока горожане не поймут, что публичные обсуждения более демократичны, чем слушания.

— По самым общественно важным вопросам остаются публичные слушания, — подтвердил его слова депутат Михаил Писарец. — Это проект генплана, правила землепользования и застройки, правила благоустройства. По проектам планировки и межевания, предельным параметрам строительства и условно разрешённым видам пользования будут проводиться общественные обсуждения.

— Эти три вопроса на общественных слушаниях собирали не больше ста человек, — добавил Олег Ненилин. Депутаты согласились с тем, что приходить на публичные слушания ярославцам не всегда бывает удобно, в то время как выйти в интернет и высказать своё мнение можно в любое удобное время.



В итоге только пять депутатов проголосовали против публичных обсуждений.

