В Ярославле две маршрутки пустили через новый мост
4 июля 2018 09:25
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С сегодняшнего дня в Ярославле маршрутки № 85Д «Творогово» — «Машприбор» и № 85К «Улица Декабристов» — «Машприбор» поехали по новым маршрутам — через открывшийся недавно новый мост через Которосль.
— Маршрутки теперь ездят от Комсомольской площади до остановки на улице Городской вал по Фабричному шоссе и Мышкинскому проезду, но не заезжают на улицы Носкова, Большую Федоровскую и Большую Октябрьскую, — уточнили в мэрии Ярославля.
С 1 июля через новый мост через Которосль уже поехали городские автобусы.
Фото: Александра Савельева
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