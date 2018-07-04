Водители уже с утра возят пассажиров по новым маршрутам

С сегодняшнего дня в Ярославле маршрутки № 85Д «Творогово» — «Машприбор» и № 85К «Улица Декабристов» — «Машприбор» поехали по новым маршрутам — через открывшийся недавно новый мост через Которосль.



— Маршрутки теперь ездят от Комсомольской площади до остановки на улице Городской вал по Фабричному шоссе и Мышкинскому проезду, но не заезжают на улицы Носкова, Большую Федоровскую и Большую Октябрьскую, — уточнили в мэрии Ярославля.



С 1 июля через новый мост через Которосль уже поехали городские автобусы.

