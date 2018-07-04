Ходить по такому мосту страшно

Жители Рыбинска пожаловались на прогнивший мост через реку Коровка за стадионом «Восход». Мост весь в дырах, множество досок сломано, а по тем, что еще целые, страшно идти.



— Хожу почти каждый день, и с каждым днем досок всё меньше, — написала Алина Соколова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Вечерами на мосту молодёжь тусуется.



Местные жители говорят, что по этому мосту часто бегают и дети.

Досок с каждым днём становится всё меньше

— Мне кажется, что мост совсем уже аварийный, — написал Алексей Мазурин. — Настил пора полностью менять. Хотелось бы железо рифленое, но это где-то в параллельной вселенной. Как хоть эту-то конструкцию ещё в чермет не срезали.



Доски в одно время, помнится, укладывали, а значит, и остальные тоже в печальном состоянии. Запросто можно загреметь вниз. А там так прилично можно поломаться.



Вчера обрушившийся на Ярославскую область ливень затопил в Рыбинске дорогу. Под железнодорожным мостом разлилась целая река глубиной полметра.

