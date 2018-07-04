Награду ярославскому тренеру вручили за хорошую подготовку спортсменов

Старшего тренера сборной команды России по фристайлу в дисциплине «акробатика» и тренера ярославских фристайлистов, выступивших на Олимпиаде в Корее, Александра Понгильского наградили медалью.



— Указом президента России он награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — рассказали в федерации фристайла.



Медаль Александру Понгильскому вручили за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в городе Пхёнчхане.



Напомним, на Олимпиаде в дисциплине «фристайл» выступили сразу пять ярославских спортсменов: Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав и Любовь Никитины. Илья Буров в Пхёнчхане завоевал бронзу. О чём он думает во время полёта и каково пожимать руку президенту, Илья рассказал в интервью.

